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Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 2 ноября 2018, 20:50

В Украине больше нет Московского патриархата, заявляет Константинополь, Тимошенко предлагает Садовому, Гриценко и Вакарчуку объединиться, электронный билет в Киеве заработает через два месяца – новости, которые обсуждали 2 ноября.

Об УПЦ МП

Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине, фактически, не существует УПЦ Московского патриархата, рассказал архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Тельмиский Иов.

В ответ на это в Русской православной церкви назвали неадекватными слова Иова.

О работе в Польше

В Национальном банке Украины ожидают, что в 2019 году значительно снизится интенсивность трудовой миграции из Украины в Польшу.

Причиной тому в НБУ считают перспективы замедления экономического роста в Польше до 3.5% в 2019 году и 2.8% в среднесрочной перспективе, снижение темпов создания новых рабочих мест и роста занятости, а также сдержанную заинтересованность польских работодателей в привлечении на открытые вакансии работников из Украины.

О Тимошенко

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с партией "Самопомич", с политсилой Анатолия Гриценко "Громадянська позиція" и музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком.

"Заявление Тимошенко - обычная технология, направленная на то, чтобы завоевать симпатии львовян. Ход мыслей Юлии Владимировны прост - во Львове надо говорить хорошие слова о мэре Садовом, за которого голосуют львовяне, и Вакарчука, которого любят как общественного деятеля и певца. Никакой искренности здесь нет", - отметил лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой.

Об электронном билете. Электронный билет для проезда в общественном транспорте столицы заработает ориентировочно через 2 месяца, сейчас началось тестирование системы.

О газе. Украина в январе-октябре 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Также Украина в январе-октябре 2018 года сократила импорт природного газа на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 9,14 миллиарда кубометров.

О шахматах. Украинская шахматистка Анна Музычук поднялась с четвертого на третье место женского рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE).

Украинская правда
Темы: ПольшаТимошенкогазцерковьвиборы
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