В метро Рима двое украинцев избили украинку и гражданина Индии
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Пятница, 2 ноября 2018, 23:07
Об этом пишет итальянское издание Roma Today.
Вечером 1 ноября в наземном метрополитене Рим-Лидо, соединяющий итальянскую столицу с Остией, произошла драка с участием граждан Украины. Видео драки опубликовал в Facebook пользователь David Ognibene.
На видео видно, как двое молодых людей агрессивно ведут себя и цепляются к другому пассажиру. Один из молодых людей на украинском языке называет себя фашистом.
Издание отмечает, что, вероятно, злоумышленники пытались ограбить индийца.
Ссора переросла в драку, в результате которой один из нападающих травмировал гражданина Индии и украинку, которая пыталась защитить потерпевшего.
Позже итальянские правоохранители задержали нападавших.