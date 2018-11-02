Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-игрок сборной Украины по футболу отказался работать на российском ТВ

Пятница, 2 ноября 2018, 22:57
Экс-игрок сборной Украины по футболу отказался работать на российском ТВ

Футбольный эксперт и бывший футболист национальной сборной Украины по футболу Евгений Левченко рассказал о том, что ему предлагали работу на российском телевидении.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

"Несколько раз звонили из "Матч ТВ", предлагали работу. Я сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Ведь я 4 года не посещал Россию по понятным причинам, у меня четкая позиция по этому поводу. Сказал им, что на данный момент совместная работа невозможна. Пока есть конфликт между двумя государствами, я не смогу объяснить самому себе мотивы, почему я еду туда работать", - рассказал Левченко.

Он добавил, что для него это вопрос закрыт.

"В плане финансов там были безграничные возможности. Это в несколько раз больше, чем я получаю за работу и в Украине, и в Нидерландах", - заявил бывший игрок сборной.

Евгений Левченко в период с 2002 по 2009 год провел за сборную Украины по футболу восемь матчей.

Темы: футболтелевидениеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
футбол
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Последние новости
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
Все новости...
Реклама: