Экс-игрок сборной Украины по футболу отказался работать на российском ТВ

Футбольный эксперт и бывший футболист национальной сборной Украины по футболу Евгений Левченко рассказал о том, что ему предлагали работу на российском телевидении.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

"Несколько раз звонили из "Матч ТВ", предлагали работу. Я сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Ведь я 4 года не посещал Россию по понятным причинам, у меня четкая позиция по этому поводу. Сказал им, что на данный момент совместная работа невозможна. Пока есть конфликт между двумя государствами, я не смогу объяснить самому себе мотивы, почему я еду туда работать", - рассказал Левченко.

Он добавил, что для него это вопрос закрыт.

"В плане финансов там были безграничные возможности. Это в несколько раз больше, чем я получаю за работу и в Украине, и в Нидерландах", - заявил бывший игрок сборной.

Евгений Левченко в период с 2002 по 2009 год провел за сборную Украины по футболу восемь матчей.