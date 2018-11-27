"Шахтер" в последний момент победил немецкий "Хоффенхайм" в 5 туре Лиги Чемпионов

Донецкий "Шахтер" в матче 5 тура Лиги Чемпионов на выезде одолел немецкий "Хоффенхайм".

Матч закончился со счетом 3:2.

В первом тайме этого поединка обе команды продемонстрировали почти 100% реализацию моментов, забив четыре гола.

На 13-й минуте матча Исмаили после паса Тайсона пробил вратаря "Хоффенхайма" - 1:0. Через минуту уже Тайсон после обрезки немцев в центре поля вышел один на один с Оливером Бауманном и переиграл вратаря хозяев - 2:0.

Немецкая команда довольно быстро отыграла один мяч, когда после удара Андрея Крамарича мяч попал в штангу и залетел в ворота - 2:1. На 40-й минуте "Хоффенхайм" сравнивает счет. Стивен Цубер метров с 11-ти пробил головой в угол ворот, воспользовавшись ошибкой на выходе Андрея Пятова.

На старте второго тайма хозяева поля были активнее в атаке и имели несколько моментов, чтобы выйти вперед. На 60-й минуте главный арбитр матча удалил за второе предупреждение Адама Салаи. Впрочем в меньшинстве немецкая команда заиграла еще более активно. На 69-й минуте после удара Цубера мяч попадает в перекладину ворот. На 79-й и 81-й минуте дважды из выгодных позиций не попадает в створ ворот Рос Нельсон, и здесь дважды везет "горнякам".

На 82-й минуте уже контрвыпад "Шахтера" и после удара Тайсона "Хоффенхайм" спасает штанга ворот, а повторный удар Исмаили отражает Бауманн. На 90-й минуте еще один шанс у "Шахтера", когда после удара Майкона мяч снова попадает в штангу ворот. Но в добавленное арбиртром время донецкая команда дожала немцев. Исмаили с фланга прострелил в центр штрафной на Тайсона, который спокойно развернулся и пробил в угол ворот - 3:2.

В другом матче группы F "Лион" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 2:2. После 5 туров "Манчестер Сити" с 10 очками возглавляет группу. У "Лиона" стало семь пунктов и пять очков у "Шахтера". На последнем месте "Хоффенхайм" с тремя пунктами. Для выхода в плей-офф "Шахтеру" в последнем матче группового турнира в Харькове необходимо побеждать "Лион".

Другие матчи 5-го тура Лиги чемпионов за вторник, 27 ноября, завершились с такими результатами: "АЭК" - "Аякс" 0:2, "Бавария" - "Бенфика" 5:1, ЦСКА - "Виктория Пльзень" - 1:2, "Рома" - "Реал" - 0:2, "Ювентус" - "Валенсия" 1:0, "МЮ" - "Янг Бойз" 1:0.

Николай Аврамчук, для УП