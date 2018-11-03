В Пакистане убили "отца Талибана"

Религиозного деятеля Сами уль-Хака, известного в СМИ как "отец Талибана", убили в пятницу в Пакистане.

Об этом сообщила местная полиция и семья убитого, передает DW со ссылкой на АР.

"Сами уль-Хак был убит ножом во время нападения, совершенного в его доме в Равалпинди возле Исламабада", - говорится в сообщении.

Хамид уль-Хак, сын убитого, заявил, что 81-летний Сами уль-Хак находился один в спальне, когда было совершено нападение. Охранник, по его словам, нашел уль-Хака в критическом состоянии.

"По данным полиции, религиозного деятеля, который был дважды ранен, доставили в больницу, где он умер. Проводится расследование. По предварительной информации, личность нападавшего и его мотивы пока не установлены", - пишет АР.

Сами уль-Хак ранее был лидером фракции исламистской партии JUI-S, дважды избирался в Сенат.

Он был основателем известной школы исламской теологии, где получили образование многие афганские лидеры. Много его учеников позже стали главарями радикального движения "Талибан".