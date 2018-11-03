ФСБ РФ заподозрила в госизмене эксперта, который писал о ЧВК "Вагнера"

Российскому военному эксперту, автору книг по армейской тематике Владимиру Неелову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена).

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Неелову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (госизмена)", - рассказали изданию в пятницу в Лефортовском суде Москвы.

В суде отметили, что 26 октября было зарегистрировано ходатайство ФСБ РФ об избрании в отношении Неелова меры пресечения.

Но уточнить, взяли ли подозреваемого под стражу, в суде не смогли.

По версии следствия, Неелов передавал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Материалы уголовного дела имеют гриф "секретно".

Если его вина будет доказана, Неелову грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Позже "Интрефакс" со ссылкой на источник сообщил, что Неелова арестовали на 2 месяца Лефортовским судом Москвы в конце октября. Сейчас он находится в СИЗО "Лефортово".

"Я знаю, что сначала, когда его допрашивали, он вину не признавал и вообще не понимал, почему его обвиняют в государственной измене", - рассказал источник.

Владимир Неелов - эксперт "Центра стратегической конъюнктуры" и "Центра стратегических оценок и прогнозов".

Он специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле и т.д.

Ряд публикаций Неелова, в частности, посвящена ЧВК "Вагнера".

Кроме этого, он является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.