InformNapalm показало фото дома военного РФ "Хмурого", подозреваемого по делу MH17

Международное разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало фотографии приусадебной территории и внутренних комнат дома российского военного Сергея Дубинского (позывной "Хмурый"), которого подозревают в причастности к катастрофе МH17.

Фотографии опубликованы на сайте сообщества.

Отмечается, что бывший начальник разведки "ДНР" Дубинский в конце мая 2018 года делился этими фотографиями в закрытой переписке со своими боевыми товарищами.

ВСЕ ФОТО: InformNapalm

"В доме "Хмурого" есть камин, аквариум с рыбками и фотообои с белыми розами. Внутренний двор украшен арт-инсталляциями с мельницей и телегой", - пишет InformNapalm.

Сообщество напоминает, что в начале 2017 года публиковало переданные ему от организации "Европространство" данные с точным адресом места жительства Дубинского: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Молодежная, 4 В.

"В июле 2017 года голландские журналисты из телевизионной программы Nieuwsuur, следуя адресу Дубинского, опубликованному на InformNapalm, косвенно подтвердили место жительства подозреваемого.

Съемочная группа Nieuwsuur посетила его частный дом в Ростовской области России, но их не пустили даже на порог, а сам Сергей Дубинский отказался разговаривать с прессой", - говорится в материале.

Как сообщалось, российский военный Сергей Дубинский, которого подозревают в причастности к катастрофе МH17, хвастался бывшему сослуживцу, что получил орден из рук президента России Владимира Путина.

17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.



Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.



По заключению Bellingcat, "Бук" перевозил отставной полковник ЗС РФ Сергей Дубинский ("Хмурый").