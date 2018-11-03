Стрельба во Флориде: подтвердили гибель 2 человек

В результате стрельбы в студии йоги в Таллахасси (Флорида, США) погибли 2 человека, еще 4 - получили ранения. Нападавший покончил с собой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Нападавший пистолетом сбил с ног одного человека, который бросился на него после того, как тот открыл огонь", - пишет газета The Tallahassee Democrat.

"Есть признаки того, что несколько человек не только боролись с нападавшим, но и пытались спасти других людей", - подтвердил информацию руководитель полиции города Майкл ДеЛэо.

Как подчеркнула Даниэлла Бьюкенен, представитель службы по охране здоровья Таллахасси, 3 человека находились в критическом состоянии.

По словам ДэЛэо, нападавший действовал сам и погиб, "поэтому не было никакой непосредственной угрозы населению Таллахасси".

Он добавил, что полиция, предварительно, идентифицировала нападавшего и ищет любые связи между ним и жертвами.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в студии йоги в Таллахасси (штат Флорида, США) погиб 1 человек.