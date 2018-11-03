Топ-клубы Европы планируют создать футбольную Суперлигу - СМИ

=Европейские футбольные клубы планируют создать Суперлигу, которая должна начать функционировать с 2021 года. Турнир может заменить Лигу Чемпионов.

Об этом говорится в совместном расследовании Football Leaks и Der Spiegel, передает DW.

По информации издания, 16 топ-команд планируют в ноябре 2018 года подписать договор о создании Суперлиги.

Отмечается, что одна из консалтинговых компаний презентовала ФК "Реал Мадрид" соответствующий план еще в октябре.

Планируется, что клубы будут распределены по следующему критерию: "основатели" - 11, "приглашенные гости" - 5. При этом, клубы-учредители не могут вылететь из Суперлиги, это могут сделать только "приглашенные гости".

Как пишет Der Spiegel, среди "основателей" должны быть "Реал Мадрид", "Барселона" (оба - Испания), "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" (все - Англия ), "ПСЖ" (Франция), "Бавария" (Германия), "Ювентус" и "Милан" (оба - Италия).

"Приглашенными гостями" должны стать: "Атлетико Мадрид" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Марсель" (Франция), "Рома" и "Интер" (оба - Италия).

Кроме этого, вероятным является создание Второго эшелона Суперлиги. Победители Второго эшелона будут подниматься в Суперлигу на место "приглашенных гостей".

По документам, которые есть в распоряжении СМИ, 11клубов-основателей планируют основать компанию в Испании и собственноручно управлять Суперлигой.

Наибольшую долю в будущей компании получит "Реал Мадрид" - 18,77%, "Барселона" - 17,61%, далее идут "Манчестер Юнайтед" - 12,58% и "Бавария" - 8,29%.

Отмечается, что исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию об этих планах косвенно.

По его словам, некоторые из крупных европейских клубов могут вести дискуссии о создании Суперлиги, но эти планы, очевидно, "не очень конкретные".

Как пишет Der Spiegel, в "Баварии" заявили, что не знают ни о содержании, ни о проекте декларации о намерениях создания Суперлиги.

Ранее глава правления клуба Карл-Хайнц Руммениґґе в интервью журналу "11 Freunde" предположил появление Суперлиги в отдаленном будущем.

"Я подозреваю, что эта лига появится однажды, не спрашивайте меня когда", - сказал он.