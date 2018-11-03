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ООС: Боевики били из гранатометов и пулеметов, без потерь

Суббота, 3 ноября 2018, 06:33

За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины, 1 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. С начала текущих суток оккупанты вели прицельный огонь неподалеку Широкиного. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 3 ноября.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций ОС в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Огневой налет с применением минометов калибра 82 мм оккупанты провели на Мариупольском направлении по опорному пункту наших войск вблизи Павлополя", - заявили в штабе.

"Также зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской.

Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, чем в очередной раз сорвали выполнение решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на определенные расстояния ", - подчеркнули в пресс-центре.

В ходе боевых действий потери среди личного состава ОС не было.

"С начала суток враг, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вел прицельный огонь неподалеку Широкиного. Потерь среди наших защитников нет", - говорится в отчете.

По данным разведки, в течение 2 ноября 1 боевик получил ранение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСДонбассбоевые действия
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