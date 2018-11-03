ООС: Боевики били из гранатометов и пулеметов, без потерь
За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины, 1 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. С начала текущих суток оккупанты вели прицельный огонь неподалеку Широкиного. Потерь среди бойцов ВСУ нет.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 3 ноября.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций ОС в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Огневой налет с применением минометов калибра 82 мм оккупанты провели на Мариупольском направлении по опорному пункту наших войск вблизи Павлополя", - заявили в штабе.
"Также зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской.
Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, чем в очередной раз сорвали выполнение решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на определенные расстояния ", - подчеркнули в пресс-центре.
В ходе боевых действий потери среди личного состава ОС не было.
"С начала суток враг, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вел прицельный огонь неподалеку Широкиного. Потерь среди наших защитников нет", - говорится в отчете.
По данным разведки, в течение 2 ноября 1 боевик получил ранение.