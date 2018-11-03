В Харькове священник на внедорожнике повалял памятники на кладбище

В Харькове в пятницу священник на внедорожнике повредил могилы на кладбище.

Видео инцидента опубликовал городской паблик "ТипичнОЕ ХТЗ". На видео видно, как машина крушит памятники, после чего из внедорожника выходит человек в одежде священника.

На видео присутствует ненормативная лексика

Пользователи соцсети отмечают, что на видео отец Михаил из храма Священномученика Александра (УПЦ МП).

Вместе с тем, полиция Харьковской области сообщила, что правоохранители проводят проверку по факту повреждения памятников на кладбище Харькова.

Сообщение о происшествии поступило в Липецкое отделение полиции 2 ноября в 13:15.

"Установлено, что автомобиль "Тойота" по неизвестным причинам заехал на территорию 14-го кладбища и повредил 10 памятников", - отметили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.