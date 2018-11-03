Порошенко в Турции сделали доктором

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Суббота, 3 ноября 2018, 09:53

Президент Петр Порошенко получил степень почетного доктора Стамбульского университета.

Как сообщается в Twitter президента, в субботу он начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.

Позже он побывал в Стамбульском университете.

"Для меня большая честь получить степень почетного доктора Стамбульского университета и присоединиться к когорте других уважаемых политических деятелей, удостоенных этого звания", - отметил Порошенко.

Он также поблагодарил Стамбульский университет за открытие кафедры украинского языка и активную программу обмена студентами.

Украинская правда
Темы: Порошенко Турция
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