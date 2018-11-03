Порошенко в Турции сделали доктором

Президент Петр Порошенко получил степень почетного доктора Стамбульского университета.

Президент @poroshenko Почесний доктор Стамбульського Університету! Крута відзнака головного та найстарішого університету 🇹🇷.За розвиток дипломатичних інструментів у складних міжнародних переговорах та розвиток 🇺🇦🇹🇷взаємовідносин.А також за розвиток регіонального співробітництва! pic.twitter.com/t9PmM3Sy6f — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) November 3, 2018

Как сообщается в Twitter президента, в субботу он начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.

Позже он побывал в Стамбульском университете.

Для мене велика честь отримати ступінь почесного доктора Стамбульського університету та приєднатися до когорти інших шанованих політичних діячів, удостоєних цього звання. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 3, 2018

"Для меня большая честь получить степень почетного доктора Стамбульского университета и присоединиться к когорте других уважаемых политических деятелей, удостоенных этого звания", - отметил Порошенко.

Он также поблагодарил Стамбульский университет за открытие кафедры украинского языка и активную программу обмена студентами.