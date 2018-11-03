Курс валют: гривня перешла к укреплению

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 5 ноября на уровне 28,13 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,11 гривни.

Напомним, НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 2 ноября на уровне 28,15 гривни.

2 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,11 гривни за доллар.

Экономическая правда