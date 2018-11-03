Порошенко в Турции провел встречу с Эрдоганом

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Суббота, 3 ноября 2018, 15:52

В Стамбуле завершилась встреча президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Петра Порошенко. 

Как сообщает "Анадолу", переговоры прошли в резиденции Эрдогана "Мабейн" во дворце "Йылдыз" и длились 1 час 15 минут. 

О содержании переговоров  в настоящее время не сообщается. 

Ранее пресс-служба президента Украины сообщала, что после общения глав двух государств состоится заседание Украино-турецкого стратегического совета высокого уровня под председательством Порошенко и Эрдогана. По результатам переговоров запланировано подписание двусторонних документов. 

Напомним, 3-4 ноября Петр Порошенко находится в Турции с официальным визитом.

Украинская правда
Темы: Порошенко Турция
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