ООС: Ранены двое военных, боевики стреляли из крупнокалиберного оружия

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Суббота, 3 ноября 2018, 18:22

В субботу боевики обстреливали укрепления Объединенных сил 11 раз, применив вооружение, запрещенное Минскими соглашениями

По сообщению пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, в ходе боевых действий ранения получили двое украинских военнослужащих.

По данным штаба, прицельный огонь боевики вели из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Наибольшую огневую активность противник проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков были обстреляны позиции ООС из минометов калибра 82 мм. Огонь боевиков также фиксировали в районах н.п. Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Минские соглашения
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