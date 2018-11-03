ООС: Ранены двое военных, боевики стреляли из крупнокалиберного оружия

В субботу боевики обстреливали укрепления Объединенных сил 11 раз, применив вооружение, запрещенное Минскими соглашениями

По сообщению пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, в ходе боевых действий ранения получили двое украинских военнослужащих.

По данным штаба, прицельный огонь боевики вели из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Наибольшую огневую активность противник проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков были обстреляны позиции ООС из минометов калибра 82 мм. Огонь боевиков также фиксировали в районах н.п. Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.