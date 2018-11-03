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В Крыму "суд" оккупантов прекратил производство против крымского татарина

Суббота, 3 ноября 2018, 17:47

В аннексированном Россией Крыму "суд" прекратил уголовное преследование крымско-татарского активиста Марлена Мустафаева, обвиняемого в "возбуждении ненависти либо вражды" за пост в Facebook. 

Как сообщает "Радио Свобода", адвокат Мустафаева Эдем Семедляев обратился к следователю с ходатайством о прекращении дела.

Следователь обратился к суду с аналогичным ходатайством. 

"Мы подали ходатайство о прекращении уголовного преследования Мустафаева. После этого следователь, удовлетворив наше ходатайство, также вышел с ходатайством перед судом о прекращении уголовного дела с вынесением судебного штрафа. Киевский районный "суд" удовлетворил ходатайство следователя и прекратил уголовное преследование с вынесением судебного штрафа на 50 тыс. рублей", - сообщил Семедляев.

Он отметил, что данный штраф был оплачен из средств "Крымского марафона".

Решение о прекращении уголовного преследования было принято 4 октября.

"На сегодняшний день Мустафаев свободный человек, без судимости", – добавил адвокат .

Адвокат связывает позицию следователя и "суда" с инициативой президента РФ Владимира Путина о поправках в Уголовный кодекс, согласно которым уголовная ответственность по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) наступает лишь после повторного в течение года нарушения закона.

Марлена Мустафаева арестовывали дважды: в феврале 2017 года после обыска у него дома ему был назначен административный арест на 11 суток за пост с символикой запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир" в соцсети "ВКонтакте".

В сентябре 2018 года Мустафаева вновь после обыска арестовали на 12 суток за аналогичный пост в Facebook.

Позже стало известно, что против него возбуждено уголовное дело за видео, размещение в 2015 году в соцсети, где содержался призыв к мусульманам объединяться. Мустафаев признал, что видео размещал он. В противном случае следователь угрожал возбудить дело в отношении супруги активиста. Сам Мустафаев виновным себя не считал.



Темы: КрымсудоккупацияРосcия
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