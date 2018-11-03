С начала войны на Донбассе обезвредили более 250 тыс. взрывоопасных предметов

С начала вооруженной агрессии России на Донбассе уничтожены более 250 тыс. единиц взрывоопасных предметов.

Об этом заявил замначальника инженерных войск ВСУ Виктор Кузьмин, сообщили в Минобороны.

"С начала вооруженной агрессии РФ группами разминирования очищено около 4030 га территории, 1356 км путей, выявлены и обезврежены 253 716 единиц взрывоопасных предметов", - сообщил Кузьмин.

"Инженерным подразделениям приходится иметь дело с большим количеством оставленных террористами растяжек, мин и невзорвавшихся боеприпасов. Боеприпасы находят в подвалах жилых домов, зданиях органов местной власти, школах и детских садах", - добавил он.

По словам Кузьмина, террористы оставляют заминированными водные коллекторы, железные дороги и другие важные объекты.