Украинец Верняев завоевал "серебро" на Чемпионате мира

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Суббота, 3 ноября 2018, 22:56

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал "серебро" на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях.

Об этом 3 ноября сообщили в НОК Украины.

"Выполнив в финале свою комбинацию с базой 6,7 на оценку 15,591, спортсмен уступил только действующему чемпиону, который защитил свой титул - китайцу Цзоу Цзинюаню (16,433)", - отметили в НОК.

Это уже четвертая награда Верняева мирового уровня: кроме "серебра" на ЧМ в Катаре он завоевал "золото" в Наньнине (2014), и серебряные медали на соревнованиях в Глазго (2015) и Монреале (2017).

Украинская правда
Темы: спорт
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