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Эрдоган: Турция ждет от РФ решения об освобождении политзаключенных

Суббота, 3 ноября 2018, 22:18
Эрдоган: Турция ждет от РФ решения об освобождении политзаключенных
"Радио Свобода"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция передала российской стороне список на освобождение украинских политзаключенных и ожидает успешного решения этого вопроса. 

Об этом Эрдоган сообщил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко  по итогам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией в Стамбуле, передает пресс-служба главы украинского государства. 

"Ранее двое политзаключенных (замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров - ред.) были выданы нам, после чего они были отпущены на свободу. ... На этот раз мы получили более длинный список который мы сразу же передали российской стороне. И желаю, чтобы мы следили за этим процессом и были успешны в его решении", - отметил президент Турции.

Как отметил в свою очередь президент Украины, "не только мы, но и весь мир заботится сейчас об освобождении украинских заложников".

Порошенко напомнил, что в ходе визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину также обсуждался вопрос освобождения украинцев, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.

Президент Украины также сообщил, что будет поднимать этот вопрос в ходе визитов в Финляндию и Францию.

"Безусловно, мы будем делать все возможное и не теряем оптимизм, чтобы и Олег Сенцов, и Роман Сущенко, и Владимир Балух и другие политзаключенные как можно скорее оказались дома. И международная поддержка здесь играет решающую роль", - отметил Порошенко. 

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10 августа 2018 г. Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России за нарушения прав украинских политзаключенных. В нем описаны нарушения по 71 политзаключенному. 

В августе Украина также передала Турции список политзаключенных Кремля. Как сообщил лидер крымских татар Мустафа Джемилев, Эрдоган не называл никаких сроков, когда именно он будет говорить с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении украинских политзаключенных. 

 

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияТурция
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