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На съезде оппозиции Беларуси лидером избрали коммуниста

Воскресенье, 4 ноября 2018, 00:31

Новый руководитель "Белорусской социал-демократической Грамады" (БСДГ) обещал вернуть партию к жизни. Бывший лидер партии Станислав Шушкевич отказался идти даже в заместители, но остался в составе Рады БСДГ.

Об этом пишет Белорусский партизан.

Отчетно-выборный съезд БСДГ избрал председателем партии Сергея Череченя.

Примечательно, что Черечень в недавнем прошлом являлся членом компартии Беларуси. Поэтому громадовцы настойчиво интересовались у потенциального лидера идеологическими взглядами.

"Я принимаю программу БСДГ, которую мы приняли на первом съезде. Он ответил: моя идеология основана на программе. Я бы ответил так же. Вообще, идеология – дело скользкое", - отметил заместитель председателя БСДГ Анатолий Астапенко .

Громадовцев смущал и тот факт, что Черечень не разговаривает по-белоруски.

"Он обещал выучить белорусский язык. Вся молодежь после референдума 1996 года попала антибелорусизации, наш руководитель – не исключение", - отметил политик.

"Фактически партия уже не работала несколько лет. Партия висела на волоске. Так хорошо, если она возродится – костяк партии остался прежним", - резюмировал Астапенко.

Станислав Шушкевич в 1991–1994 годах возглавлял Верховный совет (парламент) Беларуси. 8 декабря 1991 года он с белорусской стороны подписал в Беловежской пуще соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ.

Темы: Беларусьоппозиция
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