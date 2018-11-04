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Путину предложили вернуть название КГБ

Воскресенье, 4 ноября 2018, 01:59

Группа "Национальный комитет+60" предложила президенту РФ  Владимиру Путину вернуть название КГБ.

Об этом, ссылаясь на российские СМИ, пишет Радио Свобода.

Инициатива появилась после выступления Путина на праздновании Дня военного разведчика, где он предложил вернуть военной разведке название ГРУ — Главное разведывательное управление.

"Однозначно архиважные аналогичные спецслужбы союзного государства Россия — Беларусь должны именоваться одинаково — КГБ. По мнению экспертов, обратное переименование КГБ, ГРУ и милиции, несомненно, получит полное одобрение россиян и нейтрализует провокации оппозиции, живущей на щедрые подачки Запада!" — говорится в заявлении.

"Национальный комитет+60" также предложил переименовать ГИБДД обратно в ГАИ.

"Полагаем, что реализация пакета обратных переименований станет лучшим подарком россиянам к Новому году!" — отмечено в тексте заявления.

"Национальный комитет+60" был создан в Петербурге для празднования 60-летия Путина, которое прошло в 2012 году. Однако после завершения празднования группа не была распущена, а продолжает выступать с инициативами.

Как сообщалось, Путин предложил восстановить название времен СССР для военной разведки РФ - Главное разведывательное управление.

Темы: РосcияПутинФСБ
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