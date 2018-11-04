ООС: 20 обстрелов, трижды за сутки шли боевые действия вблизи Красногоровки

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Воскресенье, 4 ноября 2018, 07:53

За прошедшие сутки российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык , Павлополь, Водяное и Широкино.

Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись защитники Золотого и Песков, а по позициям в районе Невельского враг стрелял из вооружения БМП.

Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вблизи Красногоровки, что на Донецком направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из дежурных средств.

По данным разведки, в течение суток были уничтожены трое оккупантов, еще трое ранены.

С начала текущих суток, противник трижды обстрелял позиции ООС в районах Авдеевки, Гнутово и Новотошковского. Вблизи последнего, на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82 мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Темы: ООС боевые действия
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