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Наводнение в Италии: на Сицилии ночью затонули 10 человек

Воскресенье, 4 ноября 2018, 10:13

Десять человек стали жертвами непогоды, которая накрыла в эти выходные Сицилию, среди погибших двое маленьких детей 1 и 3 лет.

Об этом сообщает издание Repubblica.

В ночь на воскресенье в городе Кастельдачча, что в провинции Палермо, разлилась местная речка Милича. Вода затопила один из домов на берегу, в котором жили две семьи. Вода быстро поднялась до самого потолка - в результате девять человек погибли, в том числе годовалый малыш и трехлетний мальчик, и 15-летний ребенок.

 
Фото: repubblica.it

В сицилийском поселке Викари затонул 44-летний мужчина. Два человека считаются пропавшими без вести.

Местные власти не исключают - количество жертв может возрасти.

 
Фото: ANSA

Непогода бушует в Италии с начала недели - за это время погибли 19 человек.

Вследствие непогоды при пожаре в порту итальянской Савоны были уничтожены несколько сотен автомобилей Maserati.

Венецию накрыла морская волна и три четверти города оказалась под водой, иногда уровень воды достигал 156 сантиметров.

Европейская правда

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Темы: Италия
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