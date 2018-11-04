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Франция: перед выборами в Европарламент впервые лидируют ультраправые

Воскресенье, 4 ноября 2018, 11:02

Французская правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен впервые опередила "Вперед, республика!" президента Эммануэля Макрона в опросе о намерениях относительно голосования на выборах в Европейский парламент в мае 2019 года.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно опросу, опубликованному в воскресенье, на выборах в Европарламент партию Макрона готовы поддержать 19% избирателей по сравнению с 20% в конце августа. За ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен готовы проголосовать 21% - на 4% больше, чем в августе.

Вместе с 7% правоголлиста Николя Дюпон-Ейньяна и по 1% поддержки партий, которые поддерживают выход Франции из ЕС во главе с бывшими соратниками Ле Пен Флорианом Филиппо и Франсуа Асселином, ультраправые партии могут получить 30% - по сравнению с 25% в конце августа.

Опрос провели среди тысячи французов 30-31 октября. Их просили ответить, за кого они проголосовали бы, если бы выборы в Европейский парламент состоялись в следующее воскресенье.

Выборы в Европарламент определяют, кто возглавляет основные институты ЕС, включая Европейскую комиссию, а также являются важным мерилом настроений 500 млн населения ЕС.

В опросе YouGov, опубликованном на прошлой неделе, популярность Макрона упала до самого низкого уровня с момента его избрания в 2017 году: только 21% опрошенных довольны работой французского президента.

Репутация Макрона пошатнулась после громких отставок двух министров и летнего скандала с его охранником. Общее чувство недовольства среди французов "подогревают" высокий уровень безработицы, высокие налоги и рост цен на топливо.

Европейская правда

Темы: Франция
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