Fitch повысило рейтинги "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги ПАО "Укрзализныця" до уровня "B-", прогноз "стабильный".

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает FinClub.

В агентстве отметили, что обновление рейтинга учитывает оценку автономного кредитного профиля "Укрзализныци" (SCP), который в сочетании с неизменным применением Fitch нисходящего подхода в соответствии с критериями для правительственных организаций приводит к тому, что рейтинги ПАО выравниваются с рейтингами Украины (B-, "стабильный").

Обновление рейтинга дефолта эмитента в нацвалюте объясняется реструктуризацией большинства местных долговых обязательств, бессрочным снятием нереструктурированного местного долга с перекрестных дефолтов по непогашенным евробондам и выведением долга "Донецкой железной дороги" из перекрестного дефолта в связи с введенным правительством мораторием по обслуживанию этой задолженности.

Напомним, 20 июня Кабинет министров утвердил кандидатуры членов Наблюдательного совета "Укрзализныци".

В ее состав в качестве независимых членов входят Андерс Ослунд, Шевки Аджунер, Кристиан Кун и Андреас Матье.

В качестве членов Наблюдательного совета - представителей государства утверждены Даниэль Билак, Иван Юрик, Константин Марьевич.

Как известно, по новому законодательству на Наблюдательный совет общества возложены не только контролирующие и регулирующие функции, он также становится полноценным органом управления.

Экономическая правда