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Климкин, Гройсман и Тимошенко отреагировали на смерть Гандзюк

Воскресенье, 4 ноября 2018, 14:04

Министр иностранных дел Павел Климкин отмечает, что лучшей данью смерти херсонской активистки Катерины Гандзюк станут действия для того, чтобы подобные преступления больше не происходили.

Об этом он написал в воскресенье в Twitter.

"Если не сможем закончить то, что делала Катерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело в нас и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случился, а даже нельзя было представить. Это будет ей лучшей данью, а не просто много слов", - отметил министр.

Вместе с тем, премьер Владимир Гройсман написал, что преступление против Гандзюк не имеет срока давности.

"Виновные должны понести наказание", - подчеркнул премьер.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что смерть Гандзюк является "приговором системе".

"Катина гибель - приговор системе. Со всеми ее "реформами", голой бравадой, низким хвастовском. Что-то не так, что-то неправильно, когда лучшие люди теряют жизнь в ежедневной борьбе", - написала Тимошенко в Facebook.

Ранее президент Петр Порошенко потребовал от правоохранителей сделать все возможное для раскрытия убийства Гандзюк.

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан выразил сожаление по поводу смерти Гандзюк и призвал привлечь виновных к ответственности.

Как сообщалось, о смерти советника городского головы Херсона Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, стало известно в воскресенье днем. Позже эту информацию подтвердили в полиции.

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкКлимкинГройсманТимошенко
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