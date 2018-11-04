Климкин, Гройсман и Тимошенко отреагировали на смерть Гандзюк

Министр иностранных дел Павел Климкин отмечает, что лучшей данью смерти херсонской активистки Катерины Гандзюк станут действия для того, чтобы подобные преступления больше не происходили.

Об этом он написал в воскресенье в Twitter.

Якщо не зможемо закінчити те,що робила Катерина Гандзюк,то точно нічого не зможемо.Справа не лише в правоохоронних органах.Справа в нас і в тому,що ми робимо,аби таке жахіття не просто не трапилось,а навіть не можна було уявити.Це буде їй найкращою даниною,а не просто багато слів — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 4, 2018

"Если не сможем закончить то, что делала Катерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело в нас и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случился, а даже нельзя было представить. Это будет ей лучшей данью, а не просто много слов", - отметил министр.

Вместе с тем, премьер Владимир Гройсман написал, что преступление против Гандзюк не имеет срока давности.

"Виновные должны понести наказание", - подчеркнул премьер.

Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання.

Вічна пам'ять... — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 4, 2018

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что смерть Гандзюк является "приговором системе".

"Катина гибель - приговор системе. Со всеми ее "реформами", голой бравадой, низким хвастовском. Что-то не так, что-то неправильно, когда лучшие люди теряют жизнь в ежедневной борьбе", - написала Тимошенко в Facebook.

Ранее президент Петр Порошенко потребовал от правоохранителей сделать все возможное для раскрытия убийства Гандзюк.

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан выразил сожаление по поводу смерти Гандзюк и призвал привлечь виновных к ответственности.

Как сообщалось, о смерти советника городского головы Херсона Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, стало известно в воскресенье днем. Позже эту информацию подтвердили в полиции.