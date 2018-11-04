После нападения в Керчи будут охранять школы Севастополя, но с 2019-го

С 2019 г. в школах Севастополя начнут работать охранные агентства: проект бюджета города на следующий год предполагает выделение финансирования для оплаты их работы.

Об этом в эфире местного телеканала "ИКС" сообщил директор "департамента образования" Севастополя Игорь Белозеров, пишет "Крым.Реалии".

По словам Белозерова, в бюджете появляются "новые обязательства, связанные с обеспечением физической охраны образовательных организаций".

"Для нас сейчас это актуально в рамках безопасности и антитеррористической деятельности. Мы планируем ввести охрану во всех категоризованных образовательных организациях с нового календарного года", – добавил он.

Ранее глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что около 80% учреждений Крыма с массовым пребыванием детей, в т.ч. школы и детсады, не соответствуют требованиям безопасности.

По словам Аксенова, в Керчи Росгвардия в течение месяца будет охранять все учреждения образования после нападения в политехническом колледже.