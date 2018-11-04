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На Донбассе погиб военный, двое - ранены

Воскресенье, 4 ноября 2018, 20:50

В результате боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Об этом вечером 4 ноября сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В воскресенье российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, 8 раз применив вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Противник вел прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, осуществлял обстрелы позиций ООС в районе н.п.Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - сообщили в штабе.

Возле Хутора Вольного оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще возле 5 населенных пунктов оккупанты применили для огневого воздействия 82-мм минометы.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСжертвыМинские соглашения
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