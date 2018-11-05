Помпео встретится в Нью-Йорке с представителем КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео обсудит с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Чен Чхолем вопрос денуклеаризации полуострова.

Об этом он в воскресенье, 4 ноября, сообщил в интервью телеканалу Fox News, передает DW.

Помпео отметил, что встреча пройдет на этой неделе в Нью-Йорке.

Заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Чен Чхоль считается приближенным к лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

"Эта встреча будет хорошей возможностью для продолжения дискуссий о денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал госсекретарь США.

"Мы очень целеустремленные. Мы знаем, с кем мы ведем переговоры, мы знаем, каковы их позиции и президент Трамп очень четко выразил свою позицию", - подчеркнул он.

Помпео добавил, что не будет никакого экономического облегчения, пока не будет достигнуто конечной цели - полной денуклеаризации.

Как сообщалось, Северная Корея выступила с угрозами восстановить государственную политику, направленную на развитие ядерной программы, если США не отменят экономические санкции, наложенные на страну.

Северная Корея не угрожала выйти из текущих ядерных переговоров с Вашингтоном, но намекнула на возможность возвращения к развитию ядерных мощностей.