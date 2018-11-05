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ООС: Боевики били из минометов и БМП, 1 погиб, 4 раненых

Понедельник, 5 ноября 2018, 06:34
ООС: Боевики били из минометов и БМП, 1 погиб, 4 раненых

За прошедшие сутки боевики 18 раз нарушили режим тишины, 13 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный погиб, еще 4 - получили ранения. С начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли позиции ОС на Мариупольском направлении.

Об этом говорится в сводке Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 ноября.

Боевики вели прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское", - заявили в штабе.

"Позиции ОС в районе Золотого оккупанты дважды обстреливали из минометов калибра 120 мм. Здесь же, трижды, враг применил минометы 82-го калибра.

Огневого воздействия по этой же оружия подверглись опорные пункты наших войск возле Новотошковского, Авдеевки, Павлополя, Водяного, Гнутового и Лебединского", - заявили в пресс-центре.

В результате боевых действий 1 украинский военный погиб, 3 - получили легкие ранения, 1 - получил ранение средней тяжести.

"Подразделения, которые обороняются, принимают активные меры, в том числе и огневого воздействия на оккупантов, с целью недопущения прорыва противника, удержания занимаемых позиций и сохранения жизни и здоровья военнослужащих ОС.

Каждый случай открытия огня противником не остается без внимания", - говорится в отчете.

По данным разведки, в течение 4 ноября 3 оккупантов было уничтожено, еще 4 - ранены.

С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ОС на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Павлополь и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди украинских военных нет.

Темы: ООСДонбассбоевые действия
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