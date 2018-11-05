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Детская поликлиника "заточила" тендер под фирму, принадлежавшую Богатыреву

Понедельник, 5 ноября 2018, 07:35

Административная коллегия Антимонопольного комитета по рассмотрению тендерных жалоб обязала черниговской детскую поликлинику №1 внести изменения в тендерную документацию на закупку туберкулина ожидаемой стоимостью 308,96 тысяч гривен

Как сообщил журналист издания "Наші гроші" из АМКУ, речь идет о закупке 2100 ампул туберкулина, которую коммунальное некоммерческое предприятие "Детская поликлиника №1" объявило 2 октября.

12 октября один из участников рынка, ООО "Фармадис", пожаловался на дискриминационные формулировки предмета закупки в Приложении 5 Тендерной документации.

На фармацевтическом рынке Украины представлены три лекарственных средства, которые удовлетворяют медико-технические требования заказчика в части МНН, дозирования и формы выпуска, отметили в компании. Однако, только один препарат продается "в ампулах" и упаковке, содержит "шприцы с иглами и иглами для ввода" – "Биолек ППД-Л" производства ОАО "Фармстандарт-Биолек".

Как указал жалобщик, тендерная документация заказчика не содержит выражения "или эквивалент", поэтому потенциальные участники не могут предложить препараты с одинаковым действующим составом веществ в 1 дозе.

Жалобщик также отметил, что 16 октября заказчик внес некоторые коррективы в тендерную документацию, но они "только усилили дискриминационную составляющую условий документации".

Так, согласно требованиям к предмету закупки, участники должны предложить 2100 ампул препарата. Однако тендерная документация не содержит информации о том, сколько доз должна содержать одна ампула или какое количество доз должны предложить участники.

"Таким образом, участник, который предложит меньшее количество доз в ампуле, получает незаконное преимущество, несмотря на то, что он предложит меньшее количество доз. Например, участник №1 может предложить 2100 ампул по 6 доз в одной ампуле. А участник №2 – 2100 ампул по 15 доз в одной ампуле. Первым участником будет предложено 12 600 доз, а вторым – 31500 доз", – пояснил жалобщик.

В день рассмотрения жалобы, 2 ноября, представители заказчика отметили, не прописывали в тендерной документации требуемое количество доз в ампуле, но исходили из расчета: 1 ампула по 0,6 мл (6 доз). Заказчик пояснил, что большая дозировка нецелесообразна: при неиспользовании пробы дальнейшее хранение ампулы не долгосрочно.

Выслушав заказчика, коллегия АМКУ по рассмотрению тендерных жалоб обязала заказчика внести изменения в тендерную документацию по обоим пунктам.

До февраля 2013 года акционером харьковского ОАО "Фармстандарт-Биолек" был сын экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой Александр.

Сейчас акциями предприятия владеют: российское АО "Фармстандарт" (46,93%), а также кипрские "Stapavelo Enterprises Limited" и "Vilkom Services Limited" – по 25%.

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Темы: здоровьегосзакупкиБогатыреваАнтимонопольный комитет
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