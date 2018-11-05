Синоптик рассказала, когда ждать первых морозов
В ближайшие дни в Украине будет влажно и тепло, а первые морозы придут только на выходных.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Украина открыто радуется уже длительное время власти антициклона. И дождей чтобы дождей нет, так, пару капель, и влажность туманы поставляют для сельского хозяйства и грибов, и теплая погода газ экономит и, в принципе, радует", - напомнила синоптик.
Диденко прогнозирует, что хорошая погода потешит украинцев до конца недели, а первые морозы придут только в следующие выходные.
По прогнозу Укргидрометцентра, 6 ноября в стране облачно с прояснениями, осадков не предвидится. На западе ночью +6-8, днем +12-14, на севере и в центре ночью +2-4, днем +7-9, на востоке ночью +1-3, днем +7-9, на юге ночью +4 -6, днем до +12.
7 ноября немного похолодает ночью, облачно с прояснениями, без осадков. На западе ночью +4-6, днем +12-14, на севере и в центре ночью 0-2, днем +7-9, на востоке ночью 0-2, днем +7-9, на юге ночью + 2-4 , днем до +11.