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Синоптик рассказала, когда ждать первых морозов

Понедельник, 5 ноября 2018, 08:23
Синоптик рассказала, когда ждать первых морозов

В ближайшие дни в Украине будет влажно и тепло, а первые морозы придут только на выходных.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Украина открыто радуется уже длительное время власти антициклона. И дождей чтобы дождей нет, так, пару капель, и влажность туманы поставляют для сельского хозяйства и грибов, и теплая погода газ экономит и, в принципе, радует", - напомнила синоптик.

Диденко прогнозирует, что хорошая погода потешит украинцев до конца недели, а первые морозы придут только в следующие выходные.

По прогнозу Укргидрометцентра, 6 ноября в стране облачно с прояснениями, осадков не предвидится. На западе ночью +6-8, днем ​​+12-14, на севере и в центре ночью +2-4, днем ​​+7-9, на востоке ночью +1-3, днем ​​+7-9, на юге ночью +4 -6, днем ​​до +12. 

 

7 ноября немного похолодает ночью, облачно с прояснениями, без осадков. На западе ночью +4-6, днем ​​+12-14, на севере и в центре ночью 0-2, днем +​​7-9, на востоке ночью 0-2, днем ​+​7-9, на юге ночью + 2-4 , днем ​​до +11. 

 

Украинская правда 
Темы: погода
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