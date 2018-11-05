Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защита Вышинского подала апелляцию

Понедельник, 5 ноября 2018, 09:05

Защита руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского подала апелляцию на продление его ареста в Апелляционный суд Херсонской области.

Об этом адвокат Андрей Доманский сообщил "РИА Новости".

"По почте отправлена, я же нахожусь в Киеве, а не в Херсоне. Апелляционная жалоба подана по почте – и мы ждем ответа", – сообщил он.

Жалоба подана в Херсонский апелляционный суд. Срок рассмотрения апелляции пока не назначен.

"Мы надеемся, что в ближайшее время будет рассмотрена", – подчеркнул адвокат.

Также, по словам Доманского, в понедельник один из адвокатов Вышинского собирается навестить его в СИЗО Херсона.

В прошлый четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. После этого защита имела пять дней для подачи апелляционной жалобы.

15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АРК провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве и дома у некоторых сотрудников агентства.

Вышинского тогда задержали и огласили ему подозрение в государственной измене (ч.1 ст.111 УКУ).

Следствие считает, что информация на сайте "РИА Новости-Украина" содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Он заявил, что отказывается от украинского гражданства в пользу российского в надежде на выдачу его РФ.

6 июля подозреваемому в госизмене Вышинскому сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия.

Служба безопасности Украины 25 сентября сообщила, что планирует объявить новые подозрения по делу Вышинского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вышинскийсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Вышинский
Вышинский опять не приедет в Киев на суд
Вышинский взялся снимать пропаганду о "людях Донбасса"
Путин назначил Вышинского членом совета по правам человека
Последние новости
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
Все новости...
Реклама: