Защита Вышинского подала апелляцию

Защита руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского подала апелляцию на продление его ареста в Апелляционный суд Херсонской области.

Об этом адвокат Андрей Доманский сообщил "РИА Новости".



"По почте отправлена, я же нахожусь в Киеве, а не в Херсоне. Апелляционная жалоба подана по почте – и мы ждем ответа", – сообщил он.

Жалоба подана в Херсонский апелляционный суд. Срок рассмотрения апелляции пока не назначен.

"Мы надеемся, что в ближайшее время будет рассмотрена", – подчеркнул адвокат.

Также, по словам Доманского, в понедельник один из адвокатов Вышинского собирается навестить его в СИЗО Херсона.

В прошлый четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. После этого защита имела пять дней для подачи апелляционной жалобы.

15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АРК провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве и дома у некоторых сотрудников агентства.

Вышинского тогда задержали и огласили ему подозрение в государственной измене (ч.1 ст.111 УКУ).

Следствие считает, что информация на сайте "РИА Новости-Украина" содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Он заявил, что отказывается от украинского гражданства в пользу российского в надежде на выдачу его РФ.

6 июля подозреваемому в госизмене Вышинскому сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия.

Служба безопасности Украины 25 сентября сообщила, что планирует объявить новые подозрения по делу Вышинского.