Пассажирский самолет "Lion Air" разбился о воду – власти Индонезии

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Понедельник, 5 ноября 2018, 12:05

Пассажирский самолет индонезийской компании "Lion Air" разбился 29 октября от сильного удара о воду.

Такой вывод Национальный комитет безопасности транспорта Индонезии объявил в понедельник, сообщает StraitsTimes.

Это означает, что самолет не разорвался в воздухе, до падения в Яванское море. Он вошел в воду на большой скорости.

Все 189 человек, летевших рейсом JT610, умерли. Это была самая ужасная авиакатастрофа в Индонезии после 1997 года, когда в Медане разбился самолет с 214 пассажирами на борту.

Министр транспорта Индонезии отстранил технического директора авиакомпании "Lion Air" и нескольких техников, так как накануне аварии экипаж сообщал о некоторых технических проблем.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Спасатели надеются на данные второго "черного ящика" с борта.

Поиск обломков самолета, тел погибших и вещей пассажиров продолжается.

В субботу скончался один из дайверов, которые участвуют в поисковой операции. 48-летний Сиахрул Анто не выдержал декомпрессии, сообщило AFP.

Алена Рощенко, УП
Темы: катастрофы авиа Индонезия
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