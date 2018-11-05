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Во вторник в Украине похолодает

Понедельник, 5 ноября 2018, 11:21

В ближайшие сутки с северо-востока Украины переместится порция более прохладного воздуха, оттесняя тепло на запад и крайний юг страны.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, по прогнозам синоптиков, во вторник в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью ожидается 0-5° тепла, на северо-востоке местами 1-3° мороза, днем будет 5-10° тепла, в западных областях и на крайнем юге страны ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье до 19°.

В Киеве – без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 6 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 17 градусов тепла в 2013 году, а самая низкая – ночью на отметке 13,4 градусов мороза в 1891 году.

7 ноября в Украине ожидется без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 10-15°, на Закарпатье до 18°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве в среду – без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° выше ноля, днем 7-9° тепла.

Темы: погода
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