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Донецкого боевика "Оплота" приговорили к трем годам тюрьмы

Понедельник, 5 ноября 2018, 12:08

Токмакский райсуд Запорожской области приговорил к трем годам лишения свободы боевика оккупированных районов Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что двадцатидвухлетний уроженец Донецкой области в июне 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности в террористической группировке "Оплот".

 

По данным СБУ, правоохранители задержали боевика в январе 2017 года в Белопольском районе Сумской области, куда он приехал навестить родственников.

Сообщается, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание незаконных военизированных формирований и участие в них) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Сейчас приговор вступил в законную силу.

Украинская правда
Темы: СБУсудДНРДонецкая область
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