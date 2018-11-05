Донецкого боевика "Оплота" приговорили к трем годам тюрьмы

Токмакский райсуд Запорожской области приговорил к трем годам лишения свободы боевика оккупированных районов Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что двадцатидвухлетний уроженец Донецкой области в июне 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности в террористической группировке "Оплот".

По данным СБУ, правоохранители задержали боевика в январе 2017 года в Белопольском районе Сумской области, куда он приехал навестить родственников.

Сообщается, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание незаконных военизированных формирований и участие в них) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Сейчас приговор вступил в законную силу.