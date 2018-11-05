Украинец арестован в Беларуси: продавал фрукты в Россию

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Понедельник, 5 ноября 2018, 13:40

В Беларуси заявляют о задержании группы контрабандистов, во главе с 32-летним  украинцем.

Об этом сообщает 5 ноября пресс-служба комитета государственного контроля Беларуси.

По данным комитета, финансовая милиция пресекла поставку санкционной продукции в Россию.

Отмечается, что группа украинцев и россиян на протяжении двух лет занималась контрабандой.

"В 2017-2018 годах они закупали в Польше и Украине плодоовощную продукцию, ввозили ее на территорию Беларуси для последующей реализации в России. Чтобы придать видимость легальности своей деятельности, они использовали бухгалтерские документы четырех подконтрольных лжепредпринимательских структур и нескольких индивидуальных предпринимателей", – говорится в сообщении.

В начале ноября 2018 года оперативники финансовой милиции задержали две фуры с яблоками и томатами (изъято свыше 40 тонн). 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность).

Белорусский окмитет госбезопасности сообщает, что 32-летний гражданин Украины, который руководил нелегальным бизнесом, задержан и заключен под стражу.

"Проводятся следственные действия. В ходе обысков изъяты первичные учетные документы, печати и штампы, а также носители информации, свидетельствующие об осуществлении незаконной деятельности", – идет речь также в сообщении.

Украинская правда
Темы: Беларусь
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