Россия отправила фрегат с крылатыми ракетами с Крыма в Средиземноморье

Россия отправила фрегат "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" из оккупированного Крыма в Средиземное море.

Об этом 5 ноября сообщает российское издание ТАСС.

"В соответствии с планом боевой подготовки фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы. В соответствии с поставленной задачей экипаж корабля будет действовать в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море", - говорится в сообщении.

"Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

В оккупированный Россией Севастополь, он прибыл в октябре 2018 года.

Корабли такой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток.

Россия в прошлом выпускала крылатые ракеты "Калибр" с фрегатов и подводных лодок, расположенных в Средиземном море, по военным целям для поддержки атак сил сирийского президента Башара Асада.

В мае российский президент Путин заявил, что российские военные суда с крылатыми ракетами "Калибр" будут находиться на постоянной основе в Средиземном море, чтобы противостоять тому, что он назвал террористической угрозой в Сирии.

Россия этим летом развернула несколько военных кораблей в Средиземном море, в частности фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Пытливый", а также десантные корабли "Николай Фильченков" и ракетный корвет "Вышний Волочек".