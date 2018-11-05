Россия превратила оккупированный Крым на гигантскую военную базу

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Понедельник, 5 ноября 2018, 14:33

Через четыре года после аннексии Крым превратился в гигантскую военную базу России, где количество российских военных возросло почти до 32 тысяч, а также в разы увеличилось количество военной техники и вооружения.

Соответствующие данные представило в ООН Министерство иностранных дел Украины, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что данные МИД и результаты исследования волонтеров украинской группы "Информнапалм" в течение 2014-2018 годов свидетельствуют о значительной милитаризации Россией оккупированного Крыма.

 
инфографика Укринформа

Сообщается, что за четыре года полуостров превратился в "непотопляемый авианосец", гигантскую военную базу.

"Численность "зеленых человечков" возросла почти до 32 тысяч, количество самолетов - до 122-х, военных кораблей - до 71-го, зенитно-ракетных комплексов - до 16-ти, количество подводных лодок - до семи", - говорится в сообщении

 
инфографика Укринформа

Исследователи также не исключают, что в оккупированном Крыму, возможно, уже размещено ядерное оружие, не только в расконсервированном с 2016 года объекте "Феодосия-13", а и на российских военных кораблях.

Украинская правда
Темы: Крым аннексия Росcия оружие
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