Россия превратила оккупированный Крым на гигантскую военную базу

Через четыре года после аннексии Крым превратился в гигантскую военную базу России, где количество российских военных возросло почти до 32 тысяч, а также в разы увеличилось количество военной техники и вооружения.

Соответствующие данные представило в ООН Министерство иностранных дел Украины, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что данные МИД и результаты исследования волонтеров украинской группы "Информнапалм" в течение 2014-2018 годов свидетельствуют о значительной милитаризации Россией оккупированного Крыма.

инфографика Укринформа

Сообщается, что за четыре года полуостров превратился в "непотопляемый авианосец", гигантскую военную базу.

"Численность "зеленых человечков" возросла почти до 32 тысяч, количество самолетов - до 122-х, военных кораблей - до 71-го, зенитно-ракетных комплексов - до 16-ти, количество подводных лодок - до семи", - говорится в сообщении

инфографика Укринформа

Исследователи также не исключают, что в оккупированном Крыму, возможно, уже размещено ядерное оружие, не только в расконсервированном с 2016 года объекте "Феодосия-13", а и на российских военных кораблях.