Полиция задержала автоугонщиков, которые воровали за 40 секунд

Правоохранители в Киевской области задержали четырех участников организованной группы, которые похищали транспортные средства и требовали за них выкуп.

Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что уровень технического оснащения злоумышленников позволял им совершать угон за 40 секунд.

В состав преступной группы вошли четверо мужчин - жителей Киева и киевской области. Двое из них ранее уже были осуждены за аналогичные преступления, а один из злоумышленников условно приговорен к февралю 2019 года - за незаконное завладение транспортным средством.

Правоохранители из шести групп, как уточнили УП в пресс-службе полиции Киевской области, задержали воров в ночь со 2 на 3 ноября.

Так, злоумышленники после угона автомобиля в Белой Церкви связались с владельцем автомобиля и потребовали 15 тысяч долларов.

Силовики установили место их пребывания - четверо фигурантов двигались одной машиной.

Отмечается, что правоохранители включили проблесковые маячки и подали сигнал для остановки, но подозреваемые проигнорировали сигналы и обратились в бегство.

"Во время погони злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации, шли на таран, чтобы полицейские слетели с дороги. Однако ... сами злоумышленники взлетели в кювет и были задержаны", - говорится в сообщении ведомства.

В автомобиле ОПГ полицейские обнаружили - балаклавы, перчатки, электронные средства взлома системы защиты автомобиля. Кроме того, в двух мужчин изъяли две боевые гранаты РГД.

В ходе 5 обысков полицейские также изъяли автомат Калашникова с глушителем и двумя магазинами, снаряженными боевыми патронами, и дымовую шашку.

В угонщиков изъяли номерные знаки, радиостанции и спецсредства для выявления и подавления сигналов GPS-трекеров и автомобили, номерные агрегаты которых имеют явные признаки изменения кустарным способом.

Правоохранители сообщают, что на счету преступной группы - 10 задокументированных угонов в Киеве и Киевской области.

Сейчас всем задержанным объявлено о подозрении. В понедельник им должны избрать меру пресечения.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Сейчас полицейские устанавливают причастность группы к совершению аналогичных преступлений по всей Украине.