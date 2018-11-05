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В Сирии погибли несколько боевиков группы Вагнера – росСМИ

Понедельник, 5 ноября 2018, 14:46

В результате взрыва в Сирии погибли шесть человек, предположительно относящихся к подразделениям "частной военной компании Вагнера".

Об этом сообщает российская "Новая газета" со ссылкой на источники в Сирии.

Взрыв произошел 4 ноября в бывшем здании сирийской криминальной полиции, расположенном на трассе Дамаск – Дейр-эз-Зор.

Всего погибло 11 человек, в том числе, пятеро бойцов Сирийской правительственной армии.

По словам источника, на месте взрыва расположено одно из подразделений  5-го корпуса Сирийской правительственной армии, укомплектованного сирийскими добровольцами и усиленного российскими "военными советниками".

Издание говорит, что направило запрос в российский МИД с просьбой прояснить судьбу россиян, пострадавших во время инцидента.

С финансированием "частной военной компании Вагнера" связывают Евгения Пригожина, российского бизнесмена, близкого к президенту России Владимиру Путину.

Наемников "ЧВК Вагнера" ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.

Служба безопасности также заявила, что с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ППК "Вагнера".

Ранее выяснилось, что наемниками "Вагнера" в Луганской области руководил офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников "Андрей Иванович", который, по данным Bellingcat, причастен к крушению самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

В июне СБУ обнародовала аудиозапись разговора лидера "ЧВК Вагнера" ​​Дмитрия Уткина с Иванниковым.

Этот разговор, по данным СБУ, "документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов".

Кроме того, бойцы "ЧВК Вагнера" вероятно участвовали в боях за Дебальцево.

Темы: РосcияСирия
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