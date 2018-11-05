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Выживших после "таможенного плена" овец отправят на экоферму

Понедельник, 5 ноября 2018, 16:10

Отару овец, которые сейчас находятся под Тульчином, после получения всех необходимых документов, перевезут на экоферму в Одесской области.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что ферма расположена на 16-м километре трассы Киев-Одесса в Одесской области. В течение четырех дней ангар обустроят для содержания овец.

По данным волонтеров, создание экофермы является примером гуманного отношения к животным.

"Сейчас с хозяйкой овец подписали договор о намерениях по передаче животных на экоферму", - говорится в публикации.

Сообщается, что по состоянию на 5 ноября выжили 236 овец, ветеринары вместе с волонтерами взяли у животных все необходимые анализы.

"В Госпродпотребслужбе неделю назад обещали, что анализы сделают за счет государства, однако через два дня нам сообщили, что хозяйка овец должна уплатить 186 тыс. грн за анализы. В случае, если оплата не поступит - животные перейдут в собственность государства", - отметила представительница объединения волонтерских зоозащитных организаций Виктория Козаченко.

Также сообщается, что у овец, которые выжили после двухнедельного содержания без еды и воды в порту Черноморская, не выявили инфекционных болезней.

Ранее сообщалось, что в морском порту Черноморска Одесской области две недели стоит трехуровневая фура с 300 умирающими овцами.

Как сообщила Госпродпотребслужба, овец убьют на спецплощадке.

По словам пресс-секретаря Одесской таможни Елены Гусевой, уничтожить животных законно – под ветконтролем – можно только на специальном полигоне в Виннице.

В пятницу вечером зоозащитники заблокировали фуру с овцами на одесской таможне.

В субботу сообщалось, что фура с овцами, которые были возвращены из Турции в Украину, отбыла в Тульчинский филиал ГП "Укрветсанзавод" в Винницкой области для утилизации погибших животных.

"Груз с овцами был направлен на экспорт из Украины в Турцию 6 октября. Турецкая сторона груз не приняла без объяснения причин, и уже 12 октября животные вернулись в Украину на терминал отправления", - заявили в  Госпродпотребслужбе в суботу днем.

Вместе с тем, полиция Одесской области сообщила, что следственным отделом Черноморского отделения полиции расследуются производства, начатые по ст. ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) и 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, из 300 овец, которые провели 2 недели в закрытой фуре в Черноморском порту практически без пищи и воды, погибли 54. Трехъярусную фуру с овцами разгрузили в Тульчине 28 октября около часа ночи.

Украинская правда
Темы: Одесская областьтаможня
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