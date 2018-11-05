Украинка в Малайзии получила пожизненное заключение

Верховный суд Малайзии приговорил украинку Клавдию Лопаткина к пожизненному заключению за перевозку наркотиков.

Соответствующее решение суд принял 5 ноября, сообщает New Straits Times.

24-летнюю Лопаткину признали виновной в перевозке более 1,5 килограмма кокаина.

Девушку задержали в декабре 2015 года в международном аэропорту на острове Пинанг. Работники таможни нашли кокаин в двух коробках из-под шоколада, которые она везла с собой.

Ей были предъявлены обвинения по статье 39 (B) акта об опасных наркотиках от 1952 года. Максимальное наказание за это преступление - смертная казнь.

Судья на заседании 5 ноября заявил, что в обвиняемой было достаточно времени, чтобы проверить пакеты, которые она привезла из Дубая в Куала-Лумпур.

"Вместо этого она просто "закрыла глаза" и даже не проверила содержимое сумки, в которой, по ее словам, был шоколад", - сказал судья Абдул Вахаб.

Сообщается, что во время объявления приговора девушка плакала.

Во время ареста в 2015 году Лопаткина была беременна и родила дочь в тюрьме. В декабре 2017 года ее оправдали, но прокуратура подала апелляцию на приговор.