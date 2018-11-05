Из-за событий в Украине РПЦ планирует расшириться за рубежом

Русская православная церковь рассматривает возможность открытия дополнительных приходов за рубежом.

Об этом заявил руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Венский и Будапештский Антоний, пишет российское информагентство ТАСС.

По его словам, о новых приходах просят сами верующие "из-за действий Константинопольского патриархата в Украине".

"В нынешней ситуации, когда Константинопольский патриархат вступил в общение с анафематствованным и лишенным священного сана и монашества бывшим митрополитом Филаретом (Денисенко) и сам таким образом встал на путь раскола, отождествив себя с раскольниками, многие наши верующие, ранее посещавшие приходы Константинопольского патриархата, оказались в очень непростой ситуации и направляют большое количество обращений на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - заявил Антоний.

" Они просят, чтобы РПЦ имела попечение о наших соотечественниках, проживающих в самых разных уголках Земли, направляла бы священников, организовывала приходскую жизнь с тем, чтобы наши прихожане не были лишены пастырского окормления и возможности участвовать в церковных таинствах", - сказал он.

По словам Антония, РПЦ изучает "возможность открытия дополнительных приходов в тех местах, где сами соотечественники нас об этом просят - это реакция на пожелания конкретных людей".

Он отметил, что особенно остро этот вопрос стоит в тех местах, где нет приходов Московского патриархата, но присутствуют прихода Константинопольского.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

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