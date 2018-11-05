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Окончательной тишины на Донбассе нет

Понедельник, 5 ноября 2018, 17:54

В течение понедельника боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом в понедельник сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток, по состоянию на восемнадцать часов, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

"Дважды, в районе Павлополь, противник применил станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Красногоровка и Гнутово", - сообщают в ООС.

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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