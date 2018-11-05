Основной версией стрельбы в Луцке полиция называет бандитские разборки

Полиция рассматривает одной из основных версий стрельбы в Луцке бандитские разборки.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба полиции Волынской области.

"Как одна из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия", - заявил заместитель начальника ГУНП в Волынской области, начальник следственного управления Александр Климовский.

Полицейские говорят, что установили личности погибшего и двух раненых. Все они жители Луцка.

Сообщается, что план "Сирена" введен в области, задействованы также подразделения из других областей.

"Предварительно есть информация о том, кто стрелял и был участником. Работаем над тем, чтобы их задержать", - отметил начальник ГУНП в области Петр Шпига.

Полиция также просит граждан, которым известна какая-либо информация об этом событии, безотлагательно сообщить на линию службы "102".

В частности, полицейские обращаются за помощью в установлении местонахождения, движения и остановок транспортных средств на которых, вероятно, передвигаются лица, причастные к стрельбе на улице Набережной в Луцке.

В полиции также сообщили, что в перестрелке в Луцке приняло участие около 15 человек.

Перестрелка случилась внутри кафе на территории автомойки.