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Саша, ты фашист: пропагандист Филлипс провоцировал на драку посла Украины в Австрии

Понедельник, 5 ноября 2018, 18:37
Саша, ты фашист: пропагандист Филлипс провоцировал на драку посла Украины в Австрии

Прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс пытался спровоцировать на драку и называл "фашистом" посла Украины в Австрии Александра Щербу.

Об этом украинский дипломат рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Щербы, конфликт произошел у здания посольства Украины в Вене, когда Филипс записывал видео. Он не заметил, как посол подошел к нему.

"Несчастное такое, с незастибнутимы, пардон, штанами. Вплоть подскочило от страха - ни ждало прочь. Ну а потом началось:" Саша ты фашист. Саша ты г-дон ". Пару раз меня толкало в грудь. Профессионально толкало, хотело на драку спровоцировать", - рассказал Щерба.

В своей заметке посол осудил прошлую деятельность Филипса, заявив, что он "питается на войне".

"Поймите меня: хоть кто-то, хотя бы раз должен был выйти к нему и сказать, что оно собой представляет. А представляет оно собой маленькое существо, которое питается на ненависти, злобе и войне. Без этой ненависти, злобы и войны оно было бы ничто. Оно и есть ничто. Я ему это передал. От всех нас", - написал Щерба.

Грэм Филиппс известен антиукраинскими провокациями. Недавно он сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры в немецком Мюнхене. Полиция Мюнхена открыла дело в связи с актом надругательства над могилой.

Кроме того, он пытался провоцировать украинских дипломатов в Великобритании. Посольство Украины даже обращалось к британскому МИД с призывом принять юридические меры по Филипса.

Европейская правда

Темы: скандалАвстрия
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