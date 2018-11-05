Саша, ты фашист: пропагандист Филлипс провоцировал на драку посла Украины в Австрии

Прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс пытался спровоцировать на драку и называл "фашистом" посла Украины в Австрии Александра Щерба.

Об этом украинский дипломат рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Щербы, конфликт произошел у здания посольства Украины в Вене, когда Филипс записывал видео. Он не заметил, как посол подошел к нему.

"Несчастное такое, с незастибнутимы, пардон, штанами. Вплоть подскочило от страха - ни ждало прочь. Ну а потом началось:" Саша ты фашист. Саша ты г-дон ". Пару раз меня толкало в грудь. Профессионально толкало, хотело на драку спровоцировать", - рассказал Щерба.

В своей заметке посол осудил прошлую деятельность Филипса, заявив, что он "питается на войне".

"Поймите меня: хоть кто-то, хотя бы раз должен был выйти к нему и сказать, что оно собой представляет. А представляет оно собой маленькое существо, которое питается на ненависти, злобе и войне. Без этой ненависти, злобы и войны оно было бы ничто . Оно и есть ничто. Я ему это передал. От всех нас ", - написал Щербу.

Грэм Филиппс известен антиукраинскими провокациями. Недавно он сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры в немецком Мюнхене. Полиция Мюнхена открыла дело в связи с актом надругательства над могилой.

Кроме того, он пытался провоцировать украинских дипломатов в Великобритании. Посольство Украины даже обращалось к британскому МИД с призывом принять юридические меры по Филипса.

Европейская правда