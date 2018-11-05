Минюст: На причастность к убийству Гонгадзе проверяют всех топ-чиновников того времени

Заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина рассказал, что на причастность к заказу убийства журналиста Георгия Гонгадзе проверяют всех бывших высших должностных лиц того времени.

Об этом он заявил в ходе заседания круглого стола "Международные обязательства Украины: состояние выполнения обязательств Украины по расследованию и правосудия по делам Гонгадзе, Подольского и Ельяшкевича", сообщает "Укринформ".

"Главное следственное управление Генеральной прокуратуры продолжает расследование факта организации и подстрекательства к умышленному убийству журналиста Гонгадзе. Также следственным путем проверяется причастность к совершению преступления всех лиц из круга бывших высших должностных лиц Украины. Назначен ряд комплексных судебных экспертиз", - отметил Лещина.

Основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту.

В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

Кроме того, в январе 2013 года суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста.

Похорон убитого журналиста состоялся 22 марта 2016 года в Киеве.

Заказчики убийства до сих пор не установлены.