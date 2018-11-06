Трамп не уверен, что встреча с Путиным в Париже состоится

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Вторник, 6 ноября 2018, 01:53

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, встретится ли он с российским президентом Владимиром Путиным во время визита в Париж.

Об этом пишет Reuters.

При этом Трамп подтвердил встречу с Путиным  на  саммите G20 в Аргентине 30 ноября.

"Мы еще ничего согласовали. Мы не знаем, что это будет подходящее место. Я буду в Париже с другими целями, но мы встретимся на G20", - сказал Трамп.

"Я не уверен, что мы проведем встречу в Париже. Наверное, нет", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин встретятся в Париже 11 ноября во время празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны.

Участие в торжествах в Париже примет и президент Петр Порошенко.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидері США и РФ могут провести "продолжительную и основательную" встречу в Аргентине на полях саммита G20.

Саммит G20 в Аргентине запланирован на 30 ноября - 1 декабря.

Темы: Трамп Путин Франция
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