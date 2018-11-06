Госдеп призвал наказать виновных в смерти Гандзюк

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Вторник, 6 ноября 2018, 05:45

В американском внешнеполитическом ведомстве осудили нападения на активистов гражданского общества и призвали привлечь к ответсвенности убийц Кати Гандзюк.

Об этом официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт написала в twitter.

"США выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям Катерины Гандзюк. Нападения на гражданское общество Украины должны прекратиться. Те, кто ответственен за заказ и совершение этой ужасной атаки, должны быть преданы суду", - написала она, добавив хештеги #мовчання_вбиває #хтозамовив.


Как сообщалось, с этим же требованием выступила глава МИД Канады Христя Фриланд.

Днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" назвали причину смерти Гандзюк и указали на след депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

Сам Паламарчук опровергает свою причастность к преступлению.

Темы: нападение на Гандзюк США
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