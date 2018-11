Госдеп призвал наказать виновных в смерти Гандзюк

В американском внешнеполитическом ведомстве осудили нападения на активистов гражданского общества и призвали привлечь к ответсвенности убийц Кати Гандзюк.

Об этом официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт написала в twitter.

"США выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям Катерины Гандзюк. Нападения на гражданское общество Украины должны прекратиться. Те, кто ответственен за заказ и совершение этой ужасной атаки, должны быть преданы суду", - написала она, добавив хештеги #мовчання_вбиває #хтозамовив.

The U.S. extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk. Attacks on #Ukraine’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. #мовчання_вбиває #хтозамовив